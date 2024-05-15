«وول ستريت جورنال»: إسرائيل تورطت فى «حرب أبدية»

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تقرير أمس لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن أن إسرائيل تورطت فى معركة طويلة مع حركة المقاومة «حماس» التى تتبع أسلوب حرب العصابات بشكل يجعلها غير قابلة للهزيمة ويؤدى لاستمرار القتال إلى الأبد.

وأوضح التقرير أن حماس تهاجم إسرائيل بعنف، وتطلق المزيد من الأسلحة المضادة للدبابات على الجنود الذين يحتمون فى المنازل وعلى المركبات العسكرية الإسرائيلية يوميا، وذلك نقلا عن مقاتل احتياطى إسرائيلى من فرقة الكوماندوز 98 التى تقاتل حاليا فى جباليا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قدرة حماس على الصمود تمثل معضلة استراتيجية لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الذى يقول إن الهدف الرئيسى للحرب هو التدمير الكامل للحركة.

وكشفت عن تزايد المخاوف داخل إسرائيل، بما فى ذلك داخل المؤسسة الأمنية، من أن تل أبيب ليس لديها خطة ذات مصداقية لإيجاد بديل لحماس، وأن ما وصفتها بالإنجازات التى حققتها القوات سوف تتضاءل.

وقال جوست هلترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجموعة الأزمات الدولية، وهى منظمة تعمل على حل الصراعات: «إن حماس موجودة فى كل مكان فى غزة، وبعيدة كل البعد عن الهزيمة».

ونقل التقريرعن مسئولين عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين، وتقديرات استخباراتية أمريكية أن إسرائيل تبدو بعيدة عن تحقيق هدف نتنياهو المتمثل فى تحقيق النصر الكامل، وسواء واصلت مهاجمة رفح على نطاق واسع أم لا، فمن المرجح أن تبقى حماس وتستمر فى مناطق أخرى من القطاع.

وأوضحت أن مما يزيد من التحديات أن زعيم حماس فى غزة، يحيى السنوار، تمكن من الصمود فى وجه الهجوم الإسرائيلى من خلال الاختباء فى أنفاق الحركة تحت غزة.

وأضافت الصحيفة أن شبكة الأنفاق أكدت أنها أكثر اتساعا مما كان متوقعا، وتشكل تحديا خاصا للاحتلال، الذى حاول تطهيرها باستخدام المتفجرات بعد أن حاول فى وقت سابق زاعما إغراقها بمياه البحر. وأشارت إلى انه وبما يعكس اعتقاد الحركة بأنها قادرة على النجاة من الحرب على المدى الطويل، نقل زعيم حماس فى القطاع يحيى السنوار رسائل إلى الوسطاء فى محادثات وقف إطلاق النار مفادها بأن حماس مستعدة للمعركة فى رفح، وأن اعتقاد نتنياهو بقدرته على تفكيكها هو اعتقاد ساذج.

ونقلت عن مفاوض عربى قوله عن السنوار: «لقد أراد دائما أن يظهر أن حماس لا تزال فى القيادة، وأنهم لم يتخلوا عن ساحة المعركة ويمكنهم الاستمرار لأشهر، إن لم يكن لسنوات».