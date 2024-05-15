شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تؤدي “اليمين الدستورية” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح، والوزراء، لأداء اليمين الدستورية.

وقال أمير الكويت مخاطبا رئيس الوزراء والوزراء بعد أدائهم اليمين الدستورية، “مواصلة للسير في سبل الإصلاح الذي ارتضيناها وترسيخا لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها فإننا نؤكد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد والعطاء اللامحدود لوطن له حقوق علينا ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم”.

وأضاف أمير الكويت للحكومة: “وإذ أؤكد متابعتي للحكومة في تنفيذ أعمالها وواجباتها ومحاسبة من يقصر في أداء عمله فإنني أوجهها إلى ما يلي”: