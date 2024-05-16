اشار مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هاينز في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ اليوم، الى إن عددا متزايدا من الجهات الأجنبية، ومن بينها جهات غير حكومية، تسعى للتأثير على الانتخابات الأميركية وإن أبرز العناصر الفاعلة هي روسيا والصين وإيران.
وأوضحت هاينز في تصريحات لها، بانه "ما زالت روسيا على وجه التحديد التهديد الأجنبي الأكثر نشاطا على انتخاباتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرة المخابرات الوطنية الاميركية: "عدد متزايد" من الجهات الأجنبية تسعى للتأثير في انتخابات أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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