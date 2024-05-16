مديرة المخابرات الوطنية الاميركية: "عدد متزايد" من الجهات الأجنبية تسعى للتأثير في انتخابات أميركا

اشار مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هاينز في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ اليوم، الى إن عددا متزايدا من الجهات الأجنبية، ومن بينها جهات غير حكومية، تسعى للتأثير على الانتخابات الأميركية وإن أبرز العناصر الفاعلة هي روسيا والصين وإيران.

وأوضحت هاينز في تصريحات لها، بانه "ما زالت روسيا على وجه التحديد التهديد الأجنبي الأكثر نشاطا على انتخاباتنا".