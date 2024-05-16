واشنطن غير مستعدة لتثبيت مبدأ عدم استخدام السلاح النووي أولا مع الصين

ياسر رشاد - القاهرة - قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح بوني جينكينز إن واشنطن لا تدرس حاليا إمكانية تثبيت مبدأ عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية مع الصين على أساس ثنائي.

وقالت جينكينز خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، ردا على سؤال حول إمكانية تثبيت هذا المبدأ: الجانب الأمريكي بحاجة للتفكير في هذا الأمر في إطار التفاعل بين الإدارات.

وأضافت: في هذه المرحلة لا ندرس هذه الفكرة ولا نريد تغيير سياستنا الحالية.

يشار إلى أن حلف الناتو تبنى مبدأ “عدم البدء باستخدام” السلاح النووي. ومن جهتها تعهدت واشنطن أيضا بالامتناع عن استخدام الأسلحة النووية أولا ضد الدول غير الحائزة عليها، لكنها لم تستبعد المبادرة إلى استخدامها في حالات وظروف لم تحددها.

عدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي هو تعهد أو سياسة تتبناها القوة النووية، وتعني عدم استخدام الأسلحة النووية كوسيلة للحرب إلا إذا هاجمها الخصم أولاً باستخدام الأسلحة النووية وتم تطبيق هذا المفهوم على الحرب الكيميائية والبيولوجية.

وقد أعلنت الصين سياستها سياسة عدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي في عام 1964 وحافظت على هذه السياسة إلى الآن، كما صرحت الهند بسياستها سياسة عدم المبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية في عام 2003.

بكين تدعو واشنطن لاتخاذ إجراءات جدية لنزع السلاح النووي

دعا متحدث الخارجية الصينية لين جيان الولايات المتحدة للتخلي عن "دبلوماسية الميكروفون"، واتخاذ إجراءات حقيقية للحد من الأسلحة ونزع السلاح النووي.

وقال: "يجب على الجانب الأمريكي التوقف عن الانخراط في "دبلوماسية الميكروفون" والمضي قدما في جهود الحد من الأسلحة، لأن الأهم أن تتحمل البلدان التي تمتلك أكبر ترسانات من الأسلحة النووية مسؤولية نزع السلاح النووي".

ولفت إلى أنه "يجب حل هذه المشكلة من خلال المشاورات دولية تشارك فيها القوى الرائدة والدول الأخرى"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يظهر اهتماما كبيرا بهذه المسألة.

وجاء تعليق الخارجية الصينية بعد تصريحات المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد حول استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات ثنائية مع موسكو وبكين بشأن الحد من الأسلحة.

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف استعداد روسيا لإجراء مفاوضات بشأن مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية، بما في ذلك قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية.

الكرملين يؤكد استعداد موسكو لإجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف استعداد روسيا لإجراء مفاوضات بشأن مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية، بما في ذلك قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول إمكانية مناقشة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي: "لقد تحدث الرئيس (فلاديمير) بوتين سابقا عن إمكانية إجراء مفاوضات في ظل الظروف الحالية مع مناقشة مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية".

وفي وقت سابق، أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن واشنطن مستعدة لإجراء مفاوضات ثنائية مع موسكو وبكين بشأن الحد من الأسلحة.

وقالت غرينفيلد في مناقشة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول "السلاح النووي" و"عدم انتشار الأسلحة النووية"، إن "الولايات المتحدة تريد إجراء مناقشات ثنائية بشأن الحد من الأسلحة مع روسيا والصين الآن، دون شروط مسبقة".