الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الصين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء يوم الاربعاء، إلى الصين في زيارة دولة ستستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا.

ووفقا للبروتوكول الدبلوماسي، فإن "زيارة دولة" هي الأعلى مستوى في تدرج الزيارات الخارجية لقادة الدول.

هذا وقد صرح مساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، في وقت سابق أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يتم اختيار الصين لتكون أول وجهة خارجية للرئيس.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ردا على زيارة مماثلة قام بها الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في العام الماضي.

وقال أوشاكوف إن الزعيمين الروسي والصيني سيناقشان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا خلال المحادثات يومي 16 و17 مايو.

وستشمل زيارة الرئيس الروسي إلى الصين محطتين، حيث من المقرر أن يزور بكين في مرحلة أولى ومدينة هاربين الواقعة شمال الصين.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين في بكين بنظيره شي جين بينغ، وسيعقد الزعيمان مباحثات واسعة النطاق في صيغ ضيقة وموسعة، فضلا عن التواصل بشكل غير رسمي في لقاءات ثنائية.

ويرافق الرئيس الروسي وفد يضم 5 نواب لرئيس الوزراء، ووزراء الاقتصاد والخارجية والوزارات الأمنية، بالإضافة إلى المسؤولين عن الجهاز الفيدرالي للتعاون العسكري الفني والسكك الحديدية الروسية و"روس آتوم" و"روس كوسموس" كما يرافق بوتين حكام 20 مقاطعة روسية.

بحث وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، يوم الأربعاء، العلاقات الثنائية، وأكد أن القوات الروسية والبيلاروسية تربطهما علاقات خاصة.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان إن وزير الدفاع الروسي المعين حديثا أكد لنظيره البيلاروسي خلال المحادثة على العلاقة الخاصة بين القوات المسلحة في الدولتين.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية أن خرينين هنأ بيلاوسوف على تعيينه على رأس وزارة الدفاع الروسية، وأعرب عن ثقته في أن القوات المسلحة الروسية، تحت قيادة بيلاوسوف، "ستواصل تنفيذ المهام بنجاح لضمان الأمن وحماية المصالح الوطنية الروسية".

وشدد خرينين على أن من المهم اليوم أكثر مما في أي وقت مضى تعزيز التعاون العسكري داخل دولة الاتحاد.

وأصبح بيلاوسوف، الذي شغل سابقا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، وزيرا للدفاع بعد ما اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليحل محل سلفه سيرغي شويغو.

الدفاع الجوي الروسي يُسقط صاروخين فوق بيلجورود وعشرة فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين عالي السرعة مضاد للإشعاع (HARM)، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز Hammer، وصاروخين من طراز Olkha، وتسع طائرات بدون طيار فوق منطقة بيلغورود الحدودية الروسية.

ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت وزارة الدفاع الروسية:""دمرت الدفاعات الجوية صاروخين عالي السرعة مضاد للإشعاع (HARM)، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز Hammer، وصاروخين من طراز Olkha، وتسع طائرات بدون طيار فوق منطقة بيلغورود".

وأضافت الوزارة:" تم القضاء على خمس طائرات بدون طيار، حيث أن الطائرات بدون طيار حلقت فوق منطقة كورسك، وتم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة بريانسك".