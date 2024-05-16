تراجع أسعار العدس والفول والزيت بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الفول، والزيت، والعدس والمسلى الصناعي، والعدس خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.79 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 51.5 جنيه، بتراجع 2.28 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.78 جنيه، بتراجع 55 قرش.

لتر زيت عباد الشمس: 84.24 جنيه، بتراجع 2.38 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.88 جنيه، بزيادة 32 قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 15 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.9 جنيه، بتراجع 2.01 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 105.3 جنيه، بتراجع 1.33 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 376.52 جنيه، بزيادة 3.42 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.08 جنيه، بزيادة 63 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.62 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول السائب: 42.7 جنيه، بتراجع 69 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.76 جنيه، بزيادة 35 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 256.31 جنيه، بتراجع 14 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 29.22 جنيه، بزيادة 34 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 102.4 جنيه، بتراجع 2.05 جنيه.