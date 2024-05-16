الموج الأحمر .. ختام تدريبات القوات البحرية لجيوش «مصر والسعودية والأردن»

الشارقة - اميمة ياسر - اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍ من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي والذى استمر فعالياته لعدة أيام بالمياة الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة .

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة فى التدريب .

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيانٍ عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيرانى لعناصر القوات الجوية، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الإقتحام بنجاح .

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة في التدريب وعدد من طلبة الكلية البحرية المصرية والكلية العسكرية التكنولوجية .