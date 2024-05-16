إقفال محل خرضوات وتحويل أموال في جديدة مرجعيون وتوقيف صاحبه

قامت دورية من الأمن القومي- شعبة الجنوب بمؤازرة من مركز أمن عام مرجعيون، باقفال محل خرضوات وتحويل أموال في جديدة مرجعيون يديره السوري "ع. ع"، وتوقيف المذكور، وذلك بناء لاشارة القضاء المختص.

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