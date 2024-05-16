بيان شديد اللهجة من القمة العربية بشأن العدوان على رفح

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت القمة العربية بيانا خاصا عن العدوان على غزة، مدينا بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع والجرائم التى ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطينى، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولى الإنسانى، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسرى، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.

وأدان امتداد العدوان الإسرائيلى المدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية ، وندين سيطرة قوات الاحتلال الاسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية.

وطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح.

وأدان بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها، والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الاسرائيلية بمسؤوليتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات.

وأكد على استمرار دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان وندعو المجتمع الدولي والقوة الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا البيان لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.