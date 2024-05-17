لبنان يتاثر تدريجياً اعتبارا من يوم غد الجمعة بكتل هوائية حارة نسبياً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر ومعتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجياً اعتبارا من يوم غد الجمعة بكتل هوائية حارة نسبياً، مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها يوم السبت.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، حيث تلامس معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء..

السبت: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها خاصة على الجبال والداخل مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تنخفض على الساحل، مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.