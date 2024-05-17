المرتضى قرر فتح المعالم الأثرية والمتاحف مجانًا أمام اللبنانيين غدًا بمناسبة "اليوم العالمي للمتاحف"

قرّر وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، لمناسبة "اليوم العالمي للمتاحف" الّذي يصادف يوم غد السّبت، فتح جميع المعالم الأثريّة اللّبنانيّة والمتاحف التّابعة للوزارة على كامل الأراضي اللّبنانيّة، مجّانًا أمام الزوّار اللّبنانيّين؛ اعتبارًا من السّاعة الثّامنة من صباح يوم غد الموافق 18 أيّار.

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