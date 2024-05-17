ريابكوف: روسيا لن تدعو القادة السياسيين الأميركيين لحضور استعراض النصر في 9 ايار المقبل

اشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الى إن "الجانب الروسي لن يقوم بتوجيه الدعوات إلى القادة السياسيين الأميركيين لحضور عروض النصر في 9 مايو المقبل.

وأوضح ريابكوف في رده على سؤال بهذا الخصوص، أن "الأمر وصل بالسلطات والنخب السياسية الأميركية، إلى حد إنكار الحقيقة بشأن الحرب العالمية الثانية. وفي سعيهم وراء المزيد من التلفيقات الجديدة لتشويه سمعة روسيا، ينكر الأميركيون الدور الرئيسي الذي لعبه الاتحاد السوفيتي في الانتصار على ألمانيا النازية. يبدون عاجزين عن تغيير نهجهم، وبالتالي لن ندعوهم إلى فعاليات النصر، لكن إذا ظهر لديهم تغير وبدت ملامح للحس السليم في نهج واشنطن الرسمي، فسنقوم بدعوتهم بالطبع".

وتمنى "الصحة والعافية لقدامى المحاربين المقيمين في الولايات المتحدة الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية"، عارضا عليهم "القدوم إلى روسيا لحضور فعاليات عيد النصر في السنوات المقبلة"، لافتا الى اننا "سنكرمهم مع قدامى المحاربين الآخرين من التحالف المناهض لهتلر".