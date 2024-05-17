ذكرت "​سرايا القدس​"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف تجمّع لجنود العدو بقذيفة "TBG" مضادّة للأفراد، في محور التقدّم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة"، مشيرةً إلى "أنّنا قصفنا بوابل من قذائف الهاون النّظامي "عيار 60"، تجمّعًا لآليّات العدو وقوّة صهيونيّة راجلة قرب معمل الدغل على جبل الكاشف شرق مدينة جباليا".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": قصفنا بوابل من قذائف "الهاون" تجمعًا لآليات العدو وقوة راجلة شرق جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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