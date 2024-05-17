"كتائب القسام": استهدفنا دبابة "ميركافا" للعدو وناقلة جند صهيونية شرق مخيم جباليا

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من التسلّل خلف خطوط قوّات العدو المتوغّلة شرق مخيم جباليا، واستهدفوا دبّابة "ميركافا" يعتليها أحد جنود العدو وناقلة جند صهيونيّة بقذائف "الياسين 105"، كما فجّر المقاتلون عين نفق بناقلة جند أخرى بعد وصولها إلى المكان".

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