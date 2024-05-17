وزير الدفاع السلوفاكي أعلن خضوع رئيس الوزراء لعملية جراحية جديدة

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك، أن "رئيس الوزراء روبرت فيتسو خضع لعملية جراحية جديدة اليوم "، لافتاً الى أن "الأمر سيستغرق عدة أيام حتى يؤكد الأطباء على وجه اليقين أن رئيس الوزراء يتحسن".
وأكد كالينياك أن" فيتسو واع وهو في وحدة العناية المركزة"، معربا عن أمله "في أن تتحسن صحته قريبا".
وأمس، اعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه تلقى تهديدات بعد محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي، فيما ذكرت إحدى وسائل الإعلام أنه سيتم تعزيز إجراءات الحماية الأمنية حوله.
وتعرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو لإطلاق نار خمس مرات من مسافة قريبة يوم الأربعاء، مما أثار إدانات دولية ومناشدات لتهدئة التوتر السياسي.
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