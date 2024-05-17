"القسام" و"سرايا القدس": نفذنا عمليات ضد أهداف إسرائيلية في مخيم جباليا

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أننا "ندك مقر القيادة والسيطرة لجيش العدو شرق مخيم جباليا بقذائف هاون من العيار الثقيل". في حين، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "قصفنا بوابل من قذائف هاون عيار 60 تجمعا لآليات وجنود العدو قرب برج الطناني شرق مخيم جباليا".

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