مقتل وإصابة 8 أشخاص في هجوم روسي على منطقة دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، اليوم السبت ، بأن القصف الروسي على المنطقة خلال الساعات الماضية، تسبب في مقتل ثلاثة وإصابة خمسة من سكان منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن فيلاشكين قوله :" خلال الساعات الماضية، قتل الروس ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك: اثنين في كراسنوهوريفكا وواحد في تشاسيف يار كما أصيب خمسة أشخاص".

وأضاف أن العدد الإجمالي لضحايا الجيش الروسي في منطقة دونيتسك ارتفع إلى 1965 قتيلا و4900 جريح، ولا يشمل الضحايا في ماريوبول وفولنوفاخا.

القوات الروسية تستهدف المراكز اللوجستية للجيش الأوكراني في منطقة أوديسا

قال مصدر أمني روسي، اليوم السبت، إن القوات الروسية استهدفت المراكز اللوجستية للجيش الأوكراني في منطقة أوديسا، الليلة الماضية.

وأضاف المصدر الأمني لوكالة أنباء تاس الروسية: "أن الضربات الليلية أصابت مراكز لوجستية للجيش الأوكراني في منطقة أوديسا".

وفي سياق متصل، قال المكتب الصحفي لحاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، إن قصف أوكراني للمنطقة أسفر عن إصابة 11 شخصا.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي: "استخدمت القوات الأوكرانية صواريخ هيمارس خلال الهجوم، الذي استهدف بلدة سكادوفسك في منطقة خيرسون والذي أسفر عن إصابة 11 شخصا.

وأضاف البيان: "ارتفع عدد المصابين إلى 11 شخصا، بعضهم أصيب بشظايا وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية".

وكتب حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، على قناته عبر تطبيق تليجرام، في وقت سابق، أن الهجوم الأوكراني دمر منزلا خاصا في سكادوفسك، حيث تم استخدام صواريخ هيمارس خلال الهجوم.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 491 ألفا و80 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 491 ألفا و80 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي فقد خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1210 جنود.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأضاف المصدر الأمني لوكالة أنباء تاس الروسية: "أن الضربات الليلية أصابت مراكز لوجستية للجيش الأوكراني في منطقة أوديسا".

وفي سياق متصل، قال المكتب الصحفي لحاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، إن قصف أوكراني للمنطقة أسفر عن إصابة 11 شخصا.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي: "استخدمت القوات الأوكرانية صواريخ هيمارس خلال الهجوم، الذي استهدف بلدة سكادوفسك في منطقة خيرسون والذي أسفر عن إصابة 11 شخصا".

وأضاف البيان: "ارتفع عدد المصابين إلى 11 شخصا، بعضهم أصيب بشظايا وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية".

وكتب حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، على قناته عبر تطبيق /تليجرام/، في وقت سابق، أن الهجوم الأوكراني دمر منزلا خاصا في سكادوفسك، حيث تم استخدام صواريخ هيمارس خلال الهجوم.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 491 ألفا و80 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 491 ألفا و80 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي فقد خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1210 جنود.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.