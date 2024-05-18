22 يومًا على امتحانات الثانوية العامة.. بشرى سارة لطلاب الثانوية وأولياء أمورهم بشأن الأسئلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمالَ امتحانات الصفَّين الأول والثاني الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات؛ حيث يؤدي بها عدد ٥٩١ طالبة بالصف الثاني الثانوي، و٦٦٠ طالبة بالصف الأول الثانوي.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما داخل المدرسة بتفقد عدد من لجان الصف الثاني بالمدرسة أثناء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة، وعلى عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

ووجه الوزير بتوفير المناخ المناسب داخل اللجان وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ حفاظًا على مصلحة الطلاب.

وتفقد الوزير ومحافظ بورسعيد القوافل التعليمية داخل المدرسة، التي تقدم المراجعات النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة مجاناً، بجميع الشعب العلمية والأدبية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة معنية بتقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب، لذا قامت بالعديد من الإجراءات التي تستهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، ومنها تقديم المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة، مؤكدًا أنها حققت المستهدف منها، مشيدًا بما شاهده اليوم من الإقبال الشديد عليها من الطلاب فضلًا عن حرية اختيار الطلاب للمعلمين.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشددًا على أن الامتحانات ستكون منضبطة وتأتي مطابقة للمواصفات الامتحانية للعام الماضي، وخالية من التعقيد والألغاز.

وأشار حجازي إلى أن الوزارة قامت بعمل هذه القوافل التعليمية ليتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت، مضيفًا أن الوزارة أنتجت فيديو توضيحياً لطريقة كتابة البيانات والإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، موجهًا الطلاب بالاهتمام ومراعاة الدقة في كتابة البيانات بورق الإجابة.

ووجه الوزير الطلاب بضرورة الانضباط بلجان الامتحانات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على مراعاة تكافؤ الفرص، والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب.

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بتطوير المرحلة الثانوية تطويرًا شاملًا، لإعداد الطلاب بما يؤهلهم لوظائف المستقبل، وإدخال الحوسبة والذكاء الاصطناعي في مناهجها.

وأعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بزيارة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب وتقديم المعلمين الخدمة المتميزة في هذه القوافل التعليمية.

ووجه المحافظ الشكر إلى وزير التربية والتعليم لمساهمته في توفير هذه القوافل التعليمية في المحافظة، كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمعلمين لجهودهم لإنجاح هذه المنظومة، مثمنًا دور مؤسسات المجتمع المدني لتعاونها القوي مع المحافظة ومديرية التعليم.