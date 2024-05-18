تونس.. البحث عن 23 مفقودا شاركوا في عملية "حرقة" من سواحل قربة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس بأن وحدات من الحرس وجيش البحر بصدد البحث عن 23 مفقودا شاركوا في عملية هجرة غير نظامية من سواحل قربة (شمال شرق) وفقدوا الاتصال بذويهم.

وقالت الإدارة العامة في بلاغ يوم السبت إن الإرشاد البحري بمنطقة نابل إقليم الساحل تعهد يوم 17 مايو 2024 بمباشرة قضية عدلية حسب تعليمات النيابة العمومية من "أجل المشاركة في تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة".

وأكدت أن الوحدة المتعهدة بالبحث بمشاركة وحدات الأمن العمومي بقربة والتدخلات السريعة بنابل تمكنت من تحديد هوية 5 أشخاص ضالعين في تنظيم عملية الاجتياز (بينهم سيدتان) وإلقاء القبض عليهم وإدراج شخصين اثنين قيد البحث من بينهم منظم عملية شارك شقيقه في عملية الاجتياز ونجل إحدى السيدتين اللتين تم الاحتفاظ بهما وهو من بين المفقودين، كما تم حجز وسائل نقل اعتمدوها في التنقلات.

وأشارت الإدارة العامة للحرس الوطني إلى أن عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو 2024 ولم يتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري ببني خيار عن عملية الاجتياز إلا في يومي 14 و15 مايو 2024، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة.