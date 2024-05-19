تونس.. القبض على 6 عناصر تكفيرية مطلوبين لدى الجهات الأمنية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت السلطات التونسية، عن إلقاء القبض على 6 عناصر تكفيرية مطلوبين لدى الجهات الأمنية والقضائية، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام تونسية نقلًا عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن "الوحدات الإستعلاماتية بمناطق الحرس الوطني بغار الدماء وطبرقة وماطر وسبيطلة وقرمبالية بمشاركة مصالح التوقي من الإرهاب بأقاليم الحرس الوطني بجندوبة وبنزرت والقصرين ونابل تمكنت من ضبط 6 عناصر تكفيرية".

كما أوضحت أن "العناصر 6 مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و6 و8 سنوات".

وأكدت السلطات أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

تونس.. البحث عن 23 مفقودا شاركوا في عملية "حرقة" من سواحل قربة



أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس بأن وحدات من الحرس وجيش البحر بصدد البحث عن 23 مفقودا شاركوا في عملية هجرة غير نظامية من سواحل قربة (شمال شرق) وفقدوا الاتصال بذويهم.

وقالت الإدارة العامة في بلاغ يوم السبت إن الإرشاد البحري بمنطقة نابل إقليم الساحل تعهد يوم 17 مايو 2024 بمباشرة قضية عدلية حسب تعليمات النيابة العمومية من "أجل المشاركة في تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة".

وأكدت أن الوحدة المتعهدة بالبحث بمشاركة وحدات الأمن العمومي بقربة والتدخلات السريعة بنابل تمكنت من تحديد هوية 5 أشخاص ضالعين في تنظيم عملية الاجتياز (بينهم سيدتان) وإلقاء القبض عليهم وإدراج شخصين اثنين قيد البحث من بينهم منظم عملية شارك شقيقه في عملية الاجتياز ونجل إحدى السيدتين اللتين تم الاحتفاظ بهما وهو من بين المفقودين، كما تم حجز وسائل نقل اعتمدوها في التنقلات.

وأشارت الإدارة العامة للحرس الوطني إلى أن عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو 2024 ولم يتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري ببني خيار عن عملية الاجتياز إلا في يومي 14 و15 مايو 2024، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة.

تونس.. إحالة 40 متهما للجنايات في الإرهاب بقضية "التآمر على أمن الدولة"



قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة 40 متهما في قضية ''التآمر على أمن الدولة " على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأكد حبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح لـ"موزاييك" أنه تمت إحالتهم لمقاضاتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم.

وأضاف الترخاني أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تعهدت بتاريخ 18 أبريل 2024 بقضية "التآمر على أمن الدولة" وتولت تأخيرها إلى جلسة يوم 2 مايو 2024 استجابة لطلب الدفاع.