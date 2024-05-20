إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وكالة تسنيم، إن مساحة البحث عن حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني آخذة في التناقص، ووصلت إلى نحو 2 كم مربع.

وحسب الهلال الأحمر الإيراني، فإن نحو 3 ساعات فقط تفصلهم عن الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكدا أن فرق الإنقاذ تعمل في ظروف صعبة وطقس سيئ.

ومن جانبه، قال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي، إنهم تلقوا إشارة من أحد الركاب وأحد أفراد الطاقم على متن مروحية الرئيس بعد تحطمها.

ويعمل رجال الإنقاذ لساعات في ظروف صعبة ويعتقد الآن أنهم يقتربون من موقع التحطم.

وحتى الآن لا توجد معلومات عن مصير الركاب الذين كانوا على متنها، ومن بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الله.

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