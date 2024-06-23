غياث يزبك: حزب الله يستجلب علينا خطرا داهما من حرب قد تتوسع

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، خلال لقاء سياسي في القبيات الى انه "جئنا لقبيات الابية للقاء رفاقنا القواتيين وحلفائنا السياديين، لنؤكد عناويننا النضالية التي تحكم مساراتنا، والخطر الدائم من حزب الله الذي يحدثه على التركيبة اللبنانية من خلال تسليم امره الى ايران وصولا الى الخطر الداهم الذي يستجلبه علينا من حرب قد تتوسع لا سمح الله لتشمل كل ارجاء الوطن وتحدث دمارا شاملا".
واضاف: "ان الجميع هنا يدعو الى التعقل وانتخاب رئيس وتسليم امرنا الى الجيش والعمل على تطبيق القانون على النازحين السوريين كما في مناطق اخرى. نسمع كلاما انهم اخرجوهم من مناطق جبل لبنان وغيرها من المناطق لدفعهم الى الشمال وعكار علما ان هذه المناطق طبقت القانون عليهم، لان فتطبيق القانون يخدم مصلحة لبنان وسوريا".
وشدد يزبك على "ملء الشغور الرئاسي لكي تنتظم المؤسسات الدستورية".
