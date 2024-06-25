محافظ أسيوط يتفقد أثار حريق محدود في كمية أخشاب جوار معهد أزهري بحي شرق



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، السيطرة على حريق محدود بأحد الأشجار وبعض الأخشاب بجوار سور معهد عمر بن الخطاب الأزهري بحي شرق أسيوط دون وقوع أية إصابات.

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة يفيد نشوب حريق محدود بأحد الأشجار وبعض الأخشاب بجوار سور معهد عمر بن الخطاب الأزهري بحي شرق .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على الحريق وتم الإطفاء والتبريد، ولاتوجد أية إصابات بشرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتواصل قوات مباحث قسم ثان أسيوط والحماية المدنية معرفة أسباب الحريق

كما انتقل محافظ أسيوط يرافقه سيد عبد الجواد رئيس حي شرق وقيادات الحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحريق وتابع أعمال الإطفاء والتبريد، موجهًا الشكر لرجال الحماية المدنية لجاهزيتهم وتعاملهم مع الحريق والسيطرة عليه في أسرع وقت مما قلل من خسائر الحريق دون وقوع أية إصابات بشرية .

كما كلف المحافظ رئيس حى شرق بمتابعة نتيجة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكراره مستقبلا حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات .