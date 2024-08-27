وزير التجارة الجزائري: الميزان التجاري سجل فائضا يقدر بـ3.75 مليار دولار أميركي

أكد وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني أن "الميزان التجاري سجل خلال 7 أشهر من سنة 2024 فائضا يقدر بـ 3.75 مليار دولار أميركي". وأوضح وزير التجارة خلال إشرافه على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة متابعة التجارة الخارجية أن "قيمة الواردات بلغت 26.62 مليار دولار"، لافتا الى أن "قيمة الصادرات بلغت 30.36 مليار دولار أميركي". وذكر بيان لوزارة التجارة الجزائرية أن "تنصيب الأعضاء الجدد للجنة متابعة التجارة الخارجية يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز أداء القطاع التجاري وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي". وأكد زيتوني أن "تفعيل هذه اللجنة يندرج في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها قطاع التجارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بهدف تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني".

