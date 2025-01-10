ترامب يتكلم عن قمة مع بوتين والكرملين يرد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: رد الكرملين على تصريح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأن لقاء بينه وبين فلاديمير بوتن يجري الإعداد له، بالقول إنه الترتيب جار، لكنه لم يقدم أي جدول زمني.

وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة بالقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء ترامب دون أي شروط مسبقة، وأن المطلوب هو فقط وجود الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية.

وقال: "الرئيس بوتين أكد مرارا انفتاحه على الاتصالات مع القادة الدوليين، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة، ومع دونالد ترامب تحديدا. لا داعي لأي شروط مسبقة لهذا (اللقاء). كل ما نحتاجه هو الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية لإجراء حوار وحل المشكلات القائمة من خلال الحوار".

وكان ترامب قال الخميس إن "بوتين يريد عقد لقاء"، و"نحن نستعد لذلك"، مضيفا أنه "يتعين علينا وضع حد [للصراع الأوكراني]".

وأضاف بيسكوف أن موسكو ترحب برغبة ترامب في إجراء حوار مع الرئيس الروسي، لكنه أشار إلى عدم وجود خطط محددة لعقد لقاء حتى الآن، مرجحا أن تبدأ التحركات لتنظيم القمة بعد أن يتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة.

وقال: "أعلنت موسكو مرارا وتكرارا انفتاحها على الاتصالات مع الزعماء الدوليين، بما في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وخلص بيسكوف إلى القول: "لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن، ننطلق من الاستعداد المتبادل للاجتماع. على ما يبدو، عندما يدخل السيد ترامب المكتب البيضاوي، ستكون هناك تطورات".