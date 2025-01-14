الخارجية الصينية: نعارض بشدة تسييس واشنطن القضايا الاقتصادية والتجارية وسنتخذ تدابير حازمة لحماية مصالحنا

اشارت وزارة الخارجية الصينية، الى أننا "نحذر الفلبين وندعوها إلى وقف استفزازاتها في بحر جنوب الصين ووقف تقويض الاستقرار بالمنطقة". وأكدت أننا "نعارض بشدة تسييس واشنطن القضايا الاقتصادية والتجارية وسنتخذ تدابير حازمة لحماية مصالحنا".

