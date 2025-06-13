الارشيف / اخبار العالم

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران 1/2
  • الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ودعت الجامعة العربية، في بيان اليوم، إلى تدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements