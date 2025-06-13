الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران

- 1/2
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ودعت الجامعة العربية، في بيان اليوم، إلى تدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.
