دوي انفجارات جديدة في شمال غرب إيران.. إسرائيل تدمر مطار تبريز بالكامل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سُمع دوي انفجارات جديدة في شمال غرب إيران الجمعة وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بعد أن شنت إسرائيل موجة ضربات على مدن عدة إيرانية.

وقال التلفزيون “قبل دقائق، سُمع دوي انفجارات جديدة في أذربيجان الشرقية”، في حين ذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء أن موجة سابقة من الغارات استهدفت عشرة مواقع في المحافظة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

اندلع حريق في مطار تبريز بشمال غرب إيران الجمعة بعد الضربات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وفقا للعربية : نشرت وكالة مهر للأنباء فيديو يُظهر حريقا ودخانا يتصاعد من المطار الواقع في محافظة أذربيجان الشرقية. وأرفق الفيديو بعبارة “مطار تبريز الآن”.

فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرئيلية أخرى بأن ضربات جديدة لسلاح الجو الإسرائيلي دمرت مطار تبريز العسكري الإيراني بالكامل.

في وقت سابق، شن الجيش الإسرائيلي هجوماً جوياً على إيران باستخدام 200 طائرة مقاتلة هاجمت أكثر من 100 هدف خلال الليل.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن الضربات ستستمر، بدوره قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن تصرفات إسرائيل لن تمر دون رد.من جانبها أبلغت السلطات الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة “بوشهر” للطاقة النووية لم تتعرض للهجوم ولا يوجد تسرب إشعاعي في منشأة نطنز، وأن المنشآت النووية في آصفهان وفوردو لم تتضرر أيضاً.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط