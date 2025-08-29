بوتين وشي وكيم يحضرون عرضا عسكريا في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الصين وكوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيقوم بأول زيارة له إلى الصين منذ ستة أعوام لحضور عرض عسكري، الأسبوع المقبل، تخليدا للذكرى الـ 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

سيحضر كيم العرض إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.

وهذا أول حدث سيجمع كيم، منذ توليه السلطة أواخر 2011، بعدد كبير من قادة العالم.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم تلقى دعوة لزيارة الصين من الرئيس الصيني.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن كيم سيكون من بين 26 زعيما أجنبيا سيحضرون العرض العسكري في بكين يوم الأربعاء المقبل.

وقال هونج لي، مساعد وزير الخارجية الصيني، في مؤتمر صحفي "نرحب ترحيبا حارا بزيارة الأمين العام كيم جونغ أون إلى الصين لحضور الفعاليات التذكارية".

وأكد أن "صون العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية وتوطيدها وتنميتها هو الموقف الثابت للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية".