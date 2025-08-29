الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات

ابوظبي - سيف اليزيد - صور (وكالات)

تسلّم الجيش اللبناني أمس دفعة جديدة من الأسلحة من مخيمات فلسطينية في جنوب لبنان، كما أعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، استكمال لعملية بدأها لبنان في 21 أغسطس.

ويأتي استكمال عملية تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية عقب تكليف الحكومة اللبنانية في الخامس من أغسطس، الجيش وضع خطة لنزع سلاح الأحزاب والجماعات المسلحة، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام.

وأعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في بيان وزّعه مكتب رئيس الوزراء اللبناني، أنه جرى أمس تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني، مضيفة أن العملية شملت «ثماني شاحنات، ستّ من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي». وتابع البيان: أن «المراحل الباقية سوف تستكمل في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها».

من جانبه، أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا»، أن «الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهي: مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي للجيش اللبناني كعهدة». وقال إن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، خلال زيارة أجراها عباس إلى لبنان في مايو.

وفي مايو الماضي، شدد الرئيسان اللبناني والفلسطيني في بيان مشترك على التزامهما بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة، وضرورة ضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى ملاذات آمنة للمتطرفين.

كما أكد الجانبان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وأعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة.

واتفق البلدان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.

وبدأت في 21 أغسطس عملية تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الجيش اللبناني الذي تسلّم أسلحة من مخيم برج البراجنة الواقع في جنوب بيروت، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي أقرها الطرفان.

وتنتشر المخيمات الفلسطينية في مختلف مناطق لبنان، خاصة تلك التي كانت تضم أكبر تجمعات للاجئين الفلسطينيين.