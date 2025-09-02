بريطانيا ترسل مساعدات طارئة لضحايا زلزال أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تقديم تمويل طارئ لدعم العائلات المتضررة من الزلزال الذي ضرب أفغانستان يوم الأحد الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت الوزارة إن ضحايا الزلزال، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 800 شخص، وإصابة الآلاف، سيتلقون دعماً إنسانياً فورياً.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن: "أنباء الزلزال في إقليم كونار بأفغانستان مأساوية، حقاً". وأضاف: "المملكة المتحدة ملتزمة بشعب أفغانستان، وهذا التمويل الطارئ سيساعد شركائنا على تقديم الرعاية الصحية الحرجة والإمدادات الطارئة للفئات الأكثر تضرراً".