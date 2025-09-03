لا ينبعي لشرطة بريطانيا مراقبة "الحروب الثقافية السامة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال مفوض الشرطة البريطانية، السير مارك رولي، إنه لا ينبغي لضباطه "مراقبة نقاشات الحروب الثقافية السامة" وإن الضباط في وضع حرج.

جاء تصريح مفوض شرطة لندن في أعقاب اعتقال غراهام لاينهان، المؤسس المشارك لمسلسل "الأب تيد"، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُشارك آراءه حول حقوق المتحولين جنسيًا.

وقال كبير ضباط الشرطة في المملكة المتحدة إن ضباطه "في وضع حرج"، مضيفًا أنه عرض تقديم اقتراحات لوزارة الداخلية لتوضيح القانون والسياسة في غضون أسابيع.

وقال: "إن زيادة الوضوح والمنطق السليم ستمكننا من حصر الموارد التي نخصصها لمعالجة البيانات عبر الإنترنت في تلك الحالات التي تُشكل تهديدات حقيقية في العالم الحقيقي".

ما لا يُمكنك قوله على الإنترنت

وأضاف السيد رولي أن شرطة العاصمة ستكون أكثر انتقائيةً بشأن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب عليها التحقيق فيها مستقبلًا.

واضاف: "سنضع عملية فرز أكثر صرامة لضمان عدم التعامل إلا مع الحالات الأكثر خطورة في المستقبل - حيث يوجد خطر واضح من الأذى أو الاضطراب."

يأتي هذا بعد ساعات من تصريح وزير الصحة ويس ستريتنغ لقناة (سكاي نيوز) بأن الحكومة بحاجة إلى النظر فيما إذا كانت الشرطة "تُحقق التوازن الصحيح".

حقوق المتحولين

وقال لاينهان، مؤلف المسلسلين الكوميديين "الكتب السوداء" و"ذا آي تي ​​كراود"، يوم الثلاثاء إنه أُلقي القبض عليه في مطار هيثرو بسبب منشورات على موقع "إكس" يُشارك فيها آراءه حول حقوق المتحولين جنسيًا.

في أحد منشوراته، قال لاينهان: "إذا كان رجل مُعرّف بأنه متحول جنسيًا في مكان مخصص للنساء فقط، فهو يرتكب فعلًا عنيفًا ومُسيءًا. افتعلوا ضجة، واتصلوا بالشرطة، وإذا فشل كل شيء آخر، فاضربوه في خصيتيه."

كلام وزير الصحة

وصرح وزير الصحة لـ"سكاي نيوز" بأنه لا يستطيع التعليق على تفاصيل القضية، لأن قرارات الشرطة العملياتية "مستقلة تمامًا عن السياسيين".

ومع ذلك، قال السيد ستريتنغ، بشكل عام، إن الحكومة تُفضل "وجود الشرطة في الشوارع بدلًا من مراقبة التغريدات".

وأضاف عضو مجلس الوزراء: "من أسهل الأمور أن ينتقد الناس الشرطة، لكنهم يطبقون قوانين أقرها البرلمان وطلب منهم تطبيقها.

وقال: "لذا، إذا لم نحقق التوازن الصحيح، كبرلمان على الحكومات المتعاقبة، فهذا أمرٌ نحتاج إلى إعادة النظر فيه، لأن وزيرة الداخلية واضحة تمامًا بشأن أولوياتها".

وقال وزير الصحة: إن هذه الأولويات هي حفظ الأمن في الأحياء والحفاظ على أمن الحدود.

وكتب لاينهام على موقع Substack أنه بعد وصوله إلى المملكة المتحدة من أريزونا، احتجزه خمسة ضباط مسلحين في مطار هيثرو ووُضع في زنزانة قبل استجوابه بشأن منشورات نُشرت على X في أبريل.

وأضاف أن المسؤولين شعروا بالقلق على صحته بعد قياس ضغط دمه، ونُقل إلى المستشفى.

انتقادات

وقد أثار اعتقاله انتقادات من سياسيين معارضين. وقال النائب المحافظ البارز السير جيمس كليفرلي إن الاعتقال بدا وكأنه "رد فعل مبالغ فيه" على ما كان "من الواضح أنه... نكتة".

في غضون ذلك، وصف وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، الحادثة بأنها "سخيفة ومضيعة كاملة لوقت الشرطة".

وقال نايجل فاراج، زعيم حركة الإصلاح في المملكة المتحدة، إنه سيطرح القضية عندما يدلي بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب في واشنطن بشأن حرية التعبير في المملكة المتحدة خلال جلسة استماع يوم الأربعاء.

لكن رئيس الوزراء السير كير ستارمر رفض الالتزام بمراجعة القانون أو إرشادات الشرطة عندما سُئل عن هذه القضية في جلسة أسئلة رئيس الوزراء يوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء إن على الشرطة "التركيز على القضايا الأكثر خطورة... مثل السلوك المعادي للمجتمع، وجرائم السكاكين، والعنف".

وأضاف: "لدينا تاريخ طويل من حرية التعبير في هذا البلد. أنا فخور جدًا بذلك وسأدافع عنه دائمًا".

كما دخلت مؤلفة سلسلة هاري بوتر، جي كي رولينغ، التي تشارك بانتظام آراءها حول حقوق المرأة فيما يتعلق بحقوق المتحولين جنسيًا على وسائل التواصل الاجتماعي، في الجدل، منشورًا على X: "إلى أين وصلت المملكة المتحدة؟ هذا استبداد". مؤسفٌ للغاية.

لسنا دولة استبدادية

وردًا على الاتهام بأن المملكة المتحدة أصبحت دولة "استبدادية"، قال المتحدث الرسمي باسم السير كير ستارمر: "لا".

وأكدت متحدثة باسم شرطة العاصمة اعتقال رجل في مطار هيثرو يوم الاثنين، لكنها لم تكشف عن هوية لاينهان.

وفي بيان، قالت الشرطة: "في يوم الاثنين، 1 سبتمبر/أيلول، الساعة الواحدة ظهرًا، اعتقل ضباط الشرطة رجلاً في مطار هيثرو بعد وصوله على متن رحلة قادمة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية.

وأضافت: "أُلقي القبض على الرجل، وهو في الخمسينيات من عمره، للاشتباه في تحريضه على العنف. هذا على خلفية منشورات على موقع X.

وبعد احتجازه لدى الشرطة، شعر الضباط بالقلق على صحته، ونُقل إلى المستشفى. حالته ليست مهددة للحياة ولا مُغيرة للحياة. وأُفرج عنه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات".