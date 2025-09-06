عشرات القتلى جراء مجزرة نفذها إرهابيون في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 55 شخصا على الأقل في مجزرة نفذها إرهابيون بحق سكان قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد به موظف في منظمة غير حكومية ومصدر أمني محلي.

ووقع الهجوم ليل الجمعة على قرية "دارول جاما" التي تضم قاعدة عسكرية على الحدود بين نيجيريا والكاميرون.

وأوضح المصدر الأمني أن بين القتلى خمسة جنود، في حين أورد زعيم قوة محلية أنهم ستة.

وقال مصدر أمني إن جماعة بوكو حرام الإرهابية هي التي شنت الهجوم.

وقال سكان إن الهجوم بدأ نحو الساعة 20,30 (19,30 ت غ) مع وصول عشرات الإرهابيين على دراجات نارية وإطلاقهم النار من بنادق هجومية وإحراقهم منازل.

وقال معلم بكر، الذي فر إلى منطقة ريفية مع زوجته وأطفاله الثلاثة "جاؤوا وهم يصرخون، وأطلقوا النار على كل ما تحرّك".

وتابع "عندما عدنا فجرا، كانت الجثث في كل مكان".

وأفاد إبراهيم بأن 55 شخصا قُتلوا، فيما قال موظف في منظمة دولية غير حكومية، طالبا عدم كشف هويته، إن 64 شخصا قُتلوا.