باحث مصري يهودي: كراهية إسرائيل جزء من الهوية المصرية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال الباحث المصري الذي اعتنق اليهودية خالد حسن لصحيفة واشنطن بوست إن معاداة الساميةمتجذرة في مصر والتي تتردد أصداؤها على الإنترنت، واصفاً إياها بأنها تهدد الغرب وقد تؤدي إلى "السابع من أكتوبر" في قلب العالم الغربي.

خالد حسن هو باحث مصري بريطاني في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية يتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا متخصصًا في التطرف والدعاية والجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.

وكتب الباحث والناشط المصري خالد حسن على حسابه على تويتر يوم الاثنين: "إن الأشخاص الذين يتحدثون معك عن حقوق الإنسان الفلسطيني هم الذين سيأخذون حقوقك، بما في ذلك رأسك إذا اعترضت".

تناول منشوره حادثة وقعت قبل أيام قليلة عندما انضم إلى مساحة ناطقة باللغة الإنجليزية على منصة X، والتي أقامها مصريون وأردنيون وفلسطينيون، بمن فيهم غزيون، لمناقشة الحرب في غزة. ثم أطلقت المجموعة مساحة ناطقة بالعربية، والتي كتب حسن أنها "تحولت سريعًا إلى نقاش شفوي في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)".

وأضاف "لقد ضحكوا وسخروا مني وأخبروني كيف اغتصبوني وذبحوني وكل فرد من عائلتي".

وقال إن " السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هو بالنسبة لملايين الناس من هذه المجتمعات أحد أعظم الأيام في تاريخهم الحديث"، محذرا من أنه إذا لم يتم فعل أي شيء، "فلن يمر وقت طويل قبل أن يرى الغرب السابع من أكتوبر الخاص به".

وأكد حسن - الذي اعتنق اليهودية ويعيش الآن في المملكة المتحدة - هذه المشاعر في حديثه مع صحيفة جيروزاليم بوست.

أوضح أنه لا ينضم عادةً إلى المساحات العربية إلا إذا كانت من دول الخليج، لكن هذه المساحة كانت باللغة الإنكليزية، وكانوا يناقشون على ما يبدو اتفاقيات إبراهيم. لكنه سرعان ما أشار إلى ما أسماه "عقلية الديكتاتورية العربية"، حيث لا مجال للنقاش.

كان من الصعب إكمال جملة واحدة بسبب كتم الصوت، ثم كان هناك عنف وتهديدات. ومع ذلك، قال حسن لصحيفة "ذا بوست " إنه "بالمعايير العربية، لم تكن المساحة الناطقة باللغة الإنكليزية سيئة للغاية".

تهديد بالاغتصاب

تغير هذا عندما انضم إلى المساحة العربية: "منذ اللحظة التي انضممت فيها، أصبح الوضع مسيئًا للغاية، أسوأ ما يمكن تخيله". وشمل ذلك تهديدات بالاغتصاب ضد زوجة حسن وتهديدات أخرى.

قال حسن لصحيفة "ذا بوست" إن هذا النوع من السلوك أكثر شيوعًا لدى المصريين والعراقيين والأردنيين واللبنانيين والفلسطينيين. وأضاف: "لن يستخدم السعوديون هذا النوع من العنف أبدًا. لن يشتموا رجلًا أو يهددوا باغتصاب عائلته".

يرى حسن أن "مصر هي أصل كل مشاكل معاداة السامية في العالم العربي والكراهية، ويجب أن يدرك الناس ذلك". وأوضح أن مصر مهيمنة في مجالات مثل التلفزيون والإعلام الناطق بالعربية، وما إلى ذلك.

لقد لعبت مصر، على سبيل المثال، دورًا بارزًا في تأييد ونشر النصوص المعادية للسامية مثل بروتوكولات حكماء صهيون (التي أقرّها الرئيسان المصريان السابقان جمال عبد الناصر وأنور السادات). كما نُشرت في القاهرة أول ترجمة للبروتوكولات بقلم عربي مسلم.

وتابع حسن قائلاً: "مصر تُرهب الأصوات المعارضة". وأضاف أن هذا ينطبق تحديدًا على أي أصوات معارضة في إسرائيل/فلسطين، حيث تقف القاهرة بقوة إلى جانب الفلسطينيين.

معاداة إسرائيل جزء من الهوية المصرية

قال حسن لصحيفة " ذا بوست" : " أصبح هذا جزءًا من الهوية الوطنية المصرية الآن . حتى التحدث مع إسرائيلي يُعد خيانة. سيُهينك الناس ويُذلّونك. الغالبية العظمى من المصريين يؤمنون بهذا إيمانًا راسخًا؛ إنه جزء من هويتهم".

أوضح حسن أن هناك فرقًا بين الشعب المصري وحكومته. فبينما قال إن "المصريين يحبون القضية الفلسطينية"، إلا أن موقف الحكومة تجاه الفلسطينيين سياسي أكثر منه أيديولوجي.

قال حسن: "بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتمد على القضية نفسها. فهو من الجيش، والجيش هو المحرك الرئيسي وراء هذه النزعة المعادية للسامية. على سبيل المثال، عندما يكون الاقتصاد سيئًا، يكون ذلك بسبب "مؤامرة اليهود"."

أوضح حسن أن السيسي يستخدم غالبًا عبارة "أهل الشر" عند مناقشة المشاكل، والتي يُفهم منها عادةً أنها تعني "اليهود". هذا يخلق عدوًا مشتركًا، مما يضمن بقاء السيسي.

قال حسن لصحيفة واشنطن بوست، بنبرة ساخرة: "هذا هو الشيء الوحيد الذي يتفق فيه المواطن المصري العادي مع حكومته. لا يتفقون تقريبًا على أي شيء آخر".

كما أعرب حسن عن أسفه للطريقة التي يتم بها منح الزعماء والشخصيات المتطرفة في الشرق الأوسط هامشًا كبيرًا من الحرية، ولكن كل ما تفعله إسرائيل يخضع للتدقيق.

وأضاف أن منظمة ميمري ترجمت مئات أو حتى آلاف مقاطع الفيديو لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهو يقول أشياء معادية للسامية ومتطرفة، "لكن الغرب يتجاهل هذا".

إذا قال عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير شيئًا، فسيثور الغرب كله زاعمًا أنه متطرف، أما إذا قال أبو مازن شيئًا أكثر تطرفًا، فلن يحدث شيء.

بالأمس فقط، زار عباس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن لمناقشة السلام في المنطقة، في الوقت نفسه الذي احتفل فيه حزبه بقتل 6 إسرائيليين في القدس.

تأثير وقوة الصوت المسلم في الغرب

وعندما سئل عن السبب الذي يعتقد أنه يجعل الغرب ينكر الحقيقة، قال حسن إن السبب هو أن "التجنب يخدم مصالحهم بشكل جيد" نظرا لقوة وتأثير أصوات المسلمين.

مع ذلك، صرّح حسن لصحيفة واشنطن بوست بأنه يعتقد أن "الوضع بدأ يتغير"، وخاصةً في بريطانيا. وأضاف: "ترى الناس يلوحون بالعلم البريطاني مجددًا. لقد طفح الكيل".

الأمل في السعودية والإمارات

بالنسبة للعالم العربي، هناك أمل أيضًا، كما أكد حسن. وأضاف: "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تُعيدان تعريف الإسلام، سيكون هناك تغيير حقيقي، وهو بالفعل يعيد تعريف الشرق الأوسط".

من الصعب، مع ذلك، ألا نتذكر الكلمات التي وردت في نهاية منشوره: "من دواعي السرور الاعتقاد بأن العصور المظلمة أصبحت من مخلفات التاريخ. ومع ذلك، لا تزال تفصلنا عنها رحلة واحدة. رحلة إلى بيروت، وبغداد، ودمشق، ومن المأمول أن يمنع تفاؤل حسن بالتغيير الذي تقوده دول الخليج الأمور من أن تصبح أكثر قتامة.