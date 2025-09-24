معركة كبيري البيت الأبيض ولندن تمتدُّ وتشتدّ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تصاعدت المعركة الكلامية الممتدة لسنوات بين عمدة لندن السير صادق خان: والرئيس الأميركي دونالد ترامب فصولاً في اليومين الأخيرين.

ردّ عمدة لندن على تصريحات الرئيس الأميركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ادعى أن لندن تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.

وصف صادق خان دونالد ترامب بأنه "عنصري ومتحيز ضد النساء ومعادٍ للإسلام".

وقال عمدة لندن إن تصريحات ترامب تُظهر مدى استهدافه له، بعد أن انتقد الرئيس الأميركي المملكة المتحدة، ولندن تحديداً، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

وواصل الرئيس الأميركي انتقاداته المعتادة لخان، وأشار إلى أن عاصمة المملكة المتحدة تُدار من قبل "عمدة سيء للغاية" الذي "غير" المدينة.

ومن بين ادعاءاته الأكثر غرابة، ادعاؤه أن لندن تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو نظام قانوني إسلامي، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة.

وقال ترامب: "أرى ما يحدث في لندن، حيث يوجد عمدة سيء للغاية، سيء للغاية، وقد تغيرت المدينة كثيراً". أضاف: "الآن يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية". لكنك في بلد آخر، لا يمكنك فعل ذلك".

جواب خان

وحين سُئل صادق خان عن هجوم الرئيس الأميركي، الذي زار بريطانيا رسمياً للمرة الثانية الأسبوع الماضي، أجاب: "أعتقد أن ترامب أظهر أنه عنصرى، ومتحيز ضد النساء، ومعادي للمسلمين".

وأضاف: "سيتساءل الناس عن سبب استهداف ترامب لي، أنا، وهو عمدة مدينة ليبرالية ومتعددة الثقافات ومتقدمة وناجحة".

وتابع: "عندما يقول الناس شيئاً أو يتصرفون بطريقة معينة، يجب أن نصدقهم".

واتهم ترامب صادق خان بارتفاع معدل الجريمة في لندن، قائلاً إنها "في أعلى مستوياتها"، ووصفه بأنه "كارثة" في إدارة شؤون الهجرة.

ورد متحدث باسم عمدة لندن على تصريحات ترامب التي أدلى بها في طائرة الرئاسة الأميركية أثناء عودته من لندن إلى واشنطن، مدافعاً عن المدينة.

وقال: "لندن هي أعظم مدينة في العالم، وأكثر أماناً من المدن الأميركية الكبرى، ونحن سعداء باستقبال عدد قياسي من الأميركيين القادمين للعيش هنا".

جذور العلاقة

وتعود علاقة صادق خان وترامب المتشنجة إلى عام 2015، عندما طالب ترامب بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

ويختلف موقف صادق خان من ترامب تماماً عن موقف وزراء حكومة حزب العمال، الذين سعوا إلى إرضاء الرئيس الأمريكي في قضايا التجارة والضرائب.

وفرضت الولايات المتحدة ضريبة 25% على صناعة الصلب البريطانية، بدلاً من 50% المفروضة على دول أخرى.

وخلال مؤتمر صحفي مع ترامب في اسكتلندا في يوليو، واجه رئيس الوزراءالبريطاني موقفاً محرجاً بسبب علاقة ترامب وصادق خان.

ووصف ترامب، صادق خان بأنه "شخص سيء" وأنه فشل في منصبه، فرد كير ستارمر ضاحكاً: "إنه صديقي". وأضاف ترامب: "أعتقد أنه فشل، لكنني سأزور لندن بالتأكيد، إن شاء الله".