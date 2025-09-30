البيت الأبيض يكشف عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا والهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

تقترح خطة السلام إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات القتلى منهم، في غضون 72 ساعة من قبول الاتفاق.

ووفقا للخطة، إذا تمت الموافقة على المقترح "ستنتهي الحرب فورا"، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها استعدادا لإطلاق سراح الرهائن.

وبمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و1700 من سكان غزة اعتقلوا بعد بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

كما تنص الخطة على أنه "لن يتم إجبار أحد على مغادرة غزة".

وتلحظ الخطة ترؤس ترامب لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع. ونصت الخطة على أن الولايات المتحدة ستطلق حوارا بين الإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي من أجل تعايش سلمي ومزدهر.

وقال البيت الأبيض إن إسرائيل لن تحتل قطاع غزة أو تضمه.