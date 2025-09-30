«أبوظبي للإسكان» تعلن أماكن تنفيذ الـ 13 مجتمعاً سكنياً المتضمنة منافع سكنية للمواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان تفاصيل الـ 13 مجتمعاً سكنياً و29 مشروع بنية تحتية، التي ستوفر خلال السنوات الخمس المقبلة 40,120 منفعة سكنية بتكلفة إجمالية تصل 106 مليارات درهم.

وتتضمن المشاريع التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري، بناء 25,244 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير نحو 14,876 أرضاً سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأسبوع الماضي مراسم الإعلان عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في إمارة أبوظبي.

واطّلع صاحب السمو رئيس الدولة على تفاصيل المشاريع الجديدة، التي تنفذ وفق أعلى المعايير العالمية، وتستهدف تطوير مجتمعات وأحياء سكنية متكاملة للمواطنين، تتضمن جميع المرافق الخدمية والمجتمعية والترفيهية اللازمة، بما في ذلك تشييد المجمعات التجارية والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة والمساحات الخضراء، والملاعب الرياضية وتطويرها، لتوفير أعلى المواصفات المستدامة لخدمة المواطنين، وتهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وتشمل حزمة المنافع الإسكانية في أبوظبي تنفيذ 6 مشاريع إسكانية كبرى توفر 14.444 مسكناً، بميزانية 55.38 مليار درهم.

وتتوزع المشاريع كالآتي: مشروع الصدر السكني، ويتضمن 800 مسكن بميزانية 3.6 مليار درهم، ومتوقّع إنجازه في الربع الثالث من عام 2028. فيما يتضمن مشروع شمال الباهية السكني 600 مسكن بميزانية 2.3 مليار درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2028.

ويتضمن مشروع أبو مريخة السكني 5280 مسكناً، بميزانية 17.5 مليار درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2030. أما مشروع الشهامة السكني، فيوفر 2968 مسكناً بميزانية 13.5 مليار درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2029. فيما مشروع الحفار السكني يوفر 4 آلاف مسكن، بميزانية 14.4 مليار درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2029. أما مشروع النهضة السكني فيوفر 796 مسكناً بميزانية 4.1 مليار درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2028.

مشاريع العين

في منطقة العين تنفذ الهيئة 5 مشاريع سكنية توفر 10.480 مسكناً، بميزانية 36.958 مليار درهم، لتشمل مشروع النباغ السكني ويوفر 2400 مسكن، بميزانية 7.93 مليار درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الأول من 2028. مشروع الظاهر السكني يوفر 1000 مسكن بميزانية 2.98 مليار درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الرابع من 2027.

ويوفر مشروع مزيد السكني 1000 مسكن بميزانية 3.9 مليار درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2028.

فيما مشروع العامرة السكني 1، يوفر 2350 مسكناً، بميزانية 7.998 مليار درهم، ويتوقع إنجازه خلال الربع الأول من 2029، أما مشروع العامرة السكني 2، فيوفر 3730 مسكناً بقيمة 14.16 مليار درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2029.

مشاريع الظفرة

في منطقة الظفرة تنفذ الهيئة مشروعين سكنيين يوفران 320 مسكناً، بميزانية 1.59 مليار درهم.

وتتمثل في مشروع مدينة زايد السكني الذي يوفر 212 مسكناً بميزانية 1.088 مليار درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الرابع من 2026، ومشروع مدينة السلع السكني ويوفر 108 مساكن، بميزانية 507 ملايين درهم، ويتوقع إنجازه خلال الربع الأول من 2027.