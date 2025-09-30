شكرا لقرائتكم خبر عن يختصر الوقت من ساعتين الى دقائق.. الصين تفتتح أعلى جسر معلق فولاذي في العالم والان مع التفاصيل

افتتحت الصين، في مقاطعة قويتشو جنوب غربي البلاد، أعلى جسر معلق فولاذي في العالم بارتفاع يصل إلى 625 متراً فوق نهر بييبان، في إنجاز هندسي مذهل يختصر زمن العبور عبر كانيون هواجيانغ الكبير من ساعات طويلة إلى بضع دقائق فقط.

وبحسب وكالة شينخوا، يمتد الجسر العملاق بطول إجمالي يبلغ 2890 متراً مع امتداد رئيسي يصل إلى 1420 متراً، متجاوزاً في تصميمه جسر "همبر" البريطاني الذي كان الأطول من نوعه حتى عام 1998. كما تفوق بارتفاعه على حامل الرقم القياسي السابق، جسر "دوجي" المجاور، بنحو 60 متراً.

ويتكون الجسر من 93 قسماً فولاذياً تزن في مجموعها حوالي 22 ألف طن، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف وزن برج إيفل الشهير. ومع اكتمال العمل فيه، أصبح الجسر لا يقتصر على كونه الأعلى في العالم فحسب، بل أيضاً أطول جسر جبلي على مستوى العالم.

ويعادل ارتفاع الجسر تقريباً ارتفاع برج شنغهاي، أطول ناطحة سحاب في الصين، ما يجسد دقة وإبداع الهندسة الصينية في مواجهة التضاريس الوعرة لمقاطعة قويتشو، التي تُعرف عالمياً بأنها "موطن الجسور العملاقة"، حيث تضم نحو نصف أعلى 100 جسر في العالم. وتشير الإحصاءات إلى أن المقاطعة تجاوزت بحلول عام 2020 حاجز 1000 جسر يزيد ارتفاعها عن 100 متر، ما يعزز مكانتها كعاصمة للهندسة الجسرية الصينية.