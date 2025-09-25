رابطة العالم الإسلامي : مؤتمر حل الدولتين انتصار تاريخي لصوت الحكمة والعدالة

وجدد الدكتور العيسى التأكيد على تثمين الرابطة باسم الشعوب الإسلامية للموقف الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما الحراك الدؤوب والمحوري الذي اضطلعت به بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- من خلال التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، وكذا رئاستها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، وصولًا إلى رعايتها ورئاستها لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، والذي يمثّل - بنجاحه والتفاف الأمم حوله - انتصارًا لصوت الحكمة والعدالة والقيم على آلة الحرب والدمار والصلف، ونقلة تاريخية حاسمة في مسار القضية الفلسطينية، والحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني.
