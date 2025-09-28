«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني. وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه، أمس، في بيان «لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا».

وأكّد «هذا آخر ما كنا نريده نظراً إلى الحاجات الهائلة في غزة حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير».

ويواجه الأطفال الخدج وحديثو الولادة في قطاع غزة أوضاعا صحية متدهورة مع تزايد حالات الإصابة بضيق التنفس، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب العامين.

وفي مستشفى التحرير التابع لمجمع ناصر الطبي جنوب القطاع، اكتظت أقسام الحضانة بعشرات الرضع، وانتشار أمهات وعائلات على الأرض بجانب أطفالهم، فيما يضطر ثلاثة رضع أحيانا إلى تقاسم سرير واحد لتلقي الرعاية.

وقال مدير المستشفى أحمد الفرا: «إن غزة تمر بموجة قاسية من النزلات الشعبية والتهابات الجهاز التنفسي»، موضحاً أن بعض الأطفال يوضعون مباشرة على الأرض بسبب نفاد الأسرة، بينما يتم توزيع الأكسجين وفق أولوية الحالات نتيجة شحه.

وأكد أن نقص الكوادر الطبية والاكتظاظ يزيد من احتمالات انتقال العدوى التنفسية بين المرضى. وأضاف الفرا أن أعداد المواليد الخدج ارتفعت بشكل ملحوظ، مرجعاً ذلك إلى ظروف الحرب وتداعياتها الصحية، محذراً من أن عدداً من هؤلاء الأطفال يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي بسبب فشل وظائفهم التنفسية.

خسائر كبيرة

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، تعرض القطاع الصحي في غزة لخسائر كبيرة، إذ دمر أو خرج عن الخدمة نحو 100 مستشفى وعيادة ومراكز للرعاية الأولية، إلى جانب استهداف 200 مركبة إسعاف، بحسب وزارة الصحة.

كما شددت إسرائيل منذ مارس الماضي قيودها على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذائية، ما فاقم من معاناة المرضى والأطفال. ووفق بيانات وزارة الصحة، جرى تسجيل أكثر من مليوني إصابة بأمراض معدية إلى جانب عشرات آلاف الحالات بالكبد الوبائي، في ظل النزوح الواسع وظروف المعيشة غير الصحية. وحذرت منظمات دولية، بينها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من انهيار كامل للنظام الصحي في غزة إذا استمرت الاعتداءات والقيود المفروضة على دخول المساعدات.