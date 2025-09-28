أحدثهم روجينا.. فنانون تعاونوا مع أبنائهم المخرجين في الدراما التلفزيونية

ماذا قالت روجينا عن ابنتها مايا أشرف زكي؟

مسلسل جديد يجمع أشرف عبد الباقي وابنته "زينة"

4 مسلسلات لـ يحيى الفخراني مع ابنه "شادي"

سلسلة أعمال لـ عادل إمام وابنه رامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 01:02 صباحاً - تخوض الفنانةتجربة جديدة في موسمحيث أعلنت عن تعاونها مع ابنتها مايا أشرف زكي، في أول مشروع فني يجمعهما سويًا، إذ تتولى الأخيرة إخراج المسلسل، في أولى تجاربها الاحترافية بعالم الإخراج، بعد فترة من التدريب على يد مجموعة من أبرز المخرجين، مثل رامي إمام، ونادين خان، وأحمد الجندي، وبيتر ميمي، فضلًا عن دراستها الإخراج في لندن.روجينا، قالت في حوارها مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إنّ تعاونها مع ابنتها "مايا" جاء بعد فترة من "التحايلات"، خصوصًا أنّ الأخيرة تعمل على مشروعها السينمائي الأول مع المنتج وليد صبري، بعنوان "عنب مالح"، ويتطلب جهودًا ضخمة طوال فترة التحضير والتنفيذ، متابعة: "ابنتي لم تكن ترغب التعاون معي في البداية لانشغالها بالفيلم، إلا أنني تحايلت عليها حتى نجحت في إقناعها، والمسلسل سيحمل العديد من المفاجآت بداية من الاسم".تعاون روجينا مع ابنتها، لم يعد الأول في قائمة تعاون الفنانين مع ابنائهم المخرجين، فقد سبقها عدد من النجوم، أحدثهم الفنان أشرف عبد الباقي، الذي يتعاون مع ابنته "زينة" التي تخوض أولى تجاربها في عالم الإخراج بالدراما التلفزيونية، بعد نجاح تجربتها السينمائية الأولى "مين يصدق" العام الماضي، والذي شارك في بطولته أيضًا.المشروع الدرامي الذي يجمع أشرف عبد الباقي وابنته "زينة"، هو مسلسل "ولد وبنت وشايب" المُقرر عرضه عبر منصة "واتش إت" اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 1 أكتوبر، ويشارك في البطولة كلًّ من: ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، إنتصار، مروان المسلماني فيما تظهر الفنانة إسعاد يونس كضيفة شرف، والعمل قصة محمد بركات، والسيناريو والحوار لأحمد الشماع والسيد عبدالنبي.مسلسل "" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتأتي طبيعة شخصياته كالتالي:في دور رجل مسن متقاعد، فيما تقدم إنتصار شخصية خادمة تعيش معه، بينما يؤدي نبيل عيسى دور رجل أعمال محتال متخصص في تجارة العملات المشفرة، أما ليلى أحمد زاهر ومروان المسلماني فيظهران خلال الأحداث يعملان داخل شركة نبيل عيسى.المخرج، قدّم في مشواره 4 مسلسلات فقط من إخراج، وكلها من بطولة والده الفنان يحيى الفخراني، وهي: "الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016، و"نجيب زاهي زركش" عام 2021، حيث حققت تلك التجارب نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي والجماهيري.رغم نجاح "شادي" في عالم الدراما التلفزيونية، إلا أنه لم يخرج بعد عن عباءة والده، فضلًا عن قلة تجاربه الفنية، أو خوض تجارب مع فنانين آخرين، حيث إنه لم يُقدم سوى 4 مسلسلات في 13 عامًا.تجارب شادي الفخراني كمخرج، جاءت بعد سنوات من العمل والتدريب، حيث عمل كمخرج تحت التدريب في فيلم "سارق الفرح" عام 1995، وكمخرج مساعد في فيلمي "حليم" للفنان أحمد زكي، و"فول الصين العظيم" مع الفنان محمد هنيدي، وغيرها.ويعد الثنائي الأبرز في تلك القائمة، هو الفنان عادل إمام وابنه "رامي" اللذان حققا نجاحات كثيرة سويًا، ليست في عالم الدراما التلفزيونية فحسب، بل كانت البداية مع السينما والمسرح، إلا أنه كان للدراما النصيب الأكبر في رحلة التعاون، قبل أنّ يُسدل عليها الستار عام 2020، مع اعتزال "الزعيم" لعالم الفن بشكلٍ عام.عدد من المسلسلات قدمها عادل إمام مع ابنه المخرج رامي إمام، منها مسلسل "فرقة ناجي عطالله" عام 2012، و"العراف" في العام التالي، ثم "صاحب السعادة" عام 2014، وبعد مرور عامين، قدّما مسلسل "مأمون وشركاه"، وفي عام 2017، قدّما "عفاريت عدلي علام"، ثم "عوالم خفية" وأخيرًا "فلانتينو" عام 2020.أما في عالم السينما، فقدم "الزعيم" مع ابنه رامي إمام، فيلم "أمير الظلام" عام 2002، و"حسن ومرقص" عام 2008، حيث حظيت تلك التجارب نجاحًا كبيرًا.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».