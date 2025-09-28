هكذا ردّ بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجان على شائعة انفصالهما

انتشرت أخبار عن تصفية بوراك أوزجيفيت ممتلكاته

سافر بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجان إلى لندن

نشر بوراك أوزجيفيت صورة تجمعه بـ فهرية أفجان نفت كل الشائعات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 02:07 صباحاً - حسم النجمان التركيان الزوجان، اللذان تصدّرا مؤخرًا عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول طلاقهما وتصفيتهما لجميع ممتلكاتهما، وذلك من خلال نشرصورة لهما معًا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام. وتزامن التقاط صورة الزوجين الشهيرين مع قيامهما معًا منذ أيام بزيارة معرض صديقهما الذي حمل عنوان "معرض إسطنبول للفن المعاصر"، وبذلك يكونا ردّا على شائعات الطلاق المحيطة بهما باستمرار ما جعلهما يبديان انزعاجهما دومًا من شدة تكرار هذه الشائعة التي باتت ترافقهما في يومياتهما.لطالما تكررت شائعات الطلاق في حياة الثنائي الشهير بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجان ولكن هذه المرة أضيف عليها عنصر آخر، حيث تردد في الأسابيع الأخيرة، مزاعم بأنيقوم بتصفية جميع ممتلكاته وأنه وصل إلى مرحلة الطلاق مع زوجته، مما أثار اهتمامًا كبيرًا بين معجبيهما. ومن الأخبار غير المؤكدة التي انتشرت بسرعة أنوبخطوة مفاجئة باع الكثير من ممتلكاته الفاخرة من عقارات ومنازل مرجحين هجرته إلى الخارج أو بغرض الاستثمار في مجالات أخرى. بينما ذكر آخرون أنباع سيارته بـ 14 مليون ليرة في حين كان اشتراها بـ 22 مليون ليرة. وفيما التزمالصمت حيال ذلك، وضع الكثيرون سيناريوهات عدة لأسباب إقدامه على هذه الخطوة ومنها أنه يستعد للطلاق من زوجته. وبناء عليه، فإن الطلاق يستدعي تسويات مالية وتقسيم للممتلكات بينهما. وقد رسم آخرون سيناريو مختلفًا أن بوراك يريد بيع ممتلكاته والهجرة إلى إحدى الدول العربية حيث يحظى بشعبية كبيرة. وهناك فرضية أخرى أنباع العديد من ممتلكاته بغية دخوله مجال استثمارات أخرى.إزاء كل هذه الأخبار، التزم الثنائيالصمت، وردّا على كل هذه الأقاويل بطريقة أخرى، حيث ذهبا في إجازة قصيرة إلى لندن وكانت الصور التي التقطاها هناك ونشراها عبر حسابيهما على إنستغرام كافية لنفي هذه الشائعات ولتشير أنهما أمضيا وقتًا جميلًا في لندن واستمتعا بوقتهما. ولكن اللافت أنهما ومع عودتهما إلى تركيا عادت الأسئلة لتحاصرهما عن تصفية ممتلكاتهما ونيتهما الانفصال.ومؤخرًا زار الزوجانمعرضًا لصديق مقرب من بوراك بعنوان "معرض إسطنبول للفن المعاصر" حيث وضعت مشاركتهما حدًا للشائعات حولهما. وساهمت الصورة التي التقطاها معًا، بنفي خبر طلاقهما. وقد حظيت هذه الصورة التي نشرهاعبر حسابه على إنستغرام من ضمن الصور التي التقطها في المعرض مع صديقه وبعض لوحاته، العديد من الإعجاب والتعليقات من معجبي الزوجين الشهيرين.ووفقًا لتصريحات صحفية صدرت عن أجواء مشاركةفي "معرض إسطنبول للفن المعاصر"، وردًّا على الأخبار التي انتشرت حول بيعه ممتلكاته وأنهما بصدد الطلاق، قيل إنغضبا من تكرار مثل هذه الشائعات. وبحسب التصريحات الصحفية، ردّعلى الصحافيين المتواجدين في المعرض، أنه جاء لزيارة معرض صديق مقرّب، وليس للرد على أسئلة حول خبر الطلاق، وأنه وزوجته يزوران المعرض لمناقشة الفن وليس للتطرق لمثل هذه الأخبار. وذكر، أنه خرّيج كلية الفنون الجميلة ويتابع فعاليات المعرض سنويًا، وقال إنه وفخرية سئما من الشائعات حول طلاقهما.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».