بطولة فرنسا: سان جرمان يستعيد توازنه وينفرد بالصدارة

الرياص - اسماء السيد - باريس : استعاد باريس سان جرمان حامل اللقب توازنه بفوزه على ضيفه أوكسير 2 0 السبت على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة في المرحلة السادسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ويدين باريس سان جرمان بفوزه الى قطبي دفاعه الاوكراني إيليا زابارنيي والبرازيلي لوكاس بيرالدو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و54 تواليا.

وعاد فريق العاصمة الى سكة الانتصارات عقب خسارته الاولى عندما سقط امام مضيفه وغريمه مرسيليا 0 1 في المرحلة الخامسة، فحقق فوزه الخامس هذا الموسم وانفرد بالصدارة مؤقتا برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليون الذي يحل ضيفا على ليل الاحد في ختام المرحلة.

واستعاد النادي الباريسي الصدارة من مرسيليا الفائز على مضيفه ستراسبورغ 2 1 الجمعة في افتتاح المرحلة، كما استغل خسارة شريكه السابق موناكو امام مضيفه لوريان 1 3 في وقت سابق اليوم.

وجاء فوز باريس سان جرمان في توقيت مناسب كونه مقبل على خوض قمة نارية امام مضيفه برشلونة الاسباني الاربعاء المقبل في قمة الجولة الثانية من مسابقة دوري ابطال اوروبا التي ظفر بلقبها للمرة الاولى في تاريخه الموسم الماضي.

وحقق رجال المدرب الاسباني لويس إنريكي الفوز في غياب أكثر من ركيزة اساسية بسبب الاصابة في مقدمتها جناحه المتوج بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عثمان ديميبيليه والذي تم الاحتفال به وبمدربه الذي اختير الأفضل أيضا، قبل المباراة، ولاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيش وديزيريه دويه وقائده البرازيلي ماركينيوس.

وأبقى إنريكي على المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو مينديش على دكة البدلاء قبل ان يدفع بالاول في الدقيقة 35 مكان صانع الالعاب البرتغالي فيتينيا.

كما دفع ببرادلي باركولا العائد بعد تعافيه من الاصابة، مطلع الشوط الثاني مكان الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

وفرمل لوريان ضيفه موناكو عندما تغلب عليه 3 1.

ودفع موناكو غاليا ثمن طرد مدافعه الدولي الألماني تيلو كيهرر في الدقيقة 40، لأن لوريان استغله على أكمل وجه وسجل ثلاثة أهداف كان أولها بعد دقيقتين من البطاقة الحمراء عبر العاجي محمد بامبا اثر تمريرة من البوركينابي أرسين كواسي.

وسجل البديل بابلو باجيس هدفين في الدقيقتين 76 و82، قبل أن يسجل الإسباني أنسو فاتي الوافد حديثا من برشلونة الهدف الوحيد لموناكو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وهي الخسارة الثانية لفريق الإمارة هذا الموسم والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، فتراجع من المركز الثاني الى الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف باريس سان جرمان، وبفارق الاهداف خلف مرسيليا.

وبات موناكو الذي تنتظره قمة نارية الاربعاء المقبل على ارضه امام مانشستر سيتي الانكليزي في الجولة الثانية من مسابقة دوري ابطال اوروبا، مهددا بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز ليون أو مضيفه ليل في مباراتهما الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، حقق لوريان فوزه الثاني هذا الموسم والأول بعد خسارتين وتعادل فرفع رصيده الى سبع نقاط وصعد الى المركز التاسع مؤقتا.

وتعادل تولوز مع ضيفه نانت 2 2.

وتقدم الضيوف مرتين عبر السويدي مايكل لاهدو (45+3) ولويس لورو (61)، ورد أصحاب الأرض مرتين بواسطة يان غبوهو (48) والنروجي آرون دونوم (66 من ركلة جزاء).