سعر سهم صناعات كهربية (1303) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 28-09-2025

قفز سعر سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (8150) ارتفاعاً خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً في وقت سابق باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ومستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح السهم في آخر جلساته بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يفتح له المجال لتحقيق مكاسب جديدة على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى الدعم 10.12 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد