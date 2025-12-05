والي النيل الأبيض يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد مصطفى بمحلية القطينة

الجيش السوداني ادى الفريق الركن قمرالدين محمد فضل المولي والي ولاية النيل الأبيض بمنطقة اللقيد بمحلية القطينة، الخميس، واجب العزاء في الشهيد مقدم محمد مصطفى حاج الامام الذي استشهد بمنطقة بابنوسة، برفقه عدد من اعضاء حكومة الولاية والاجهزة الامنية بالولاية. قال والي النيل الأبيض ان درب الشهادة ماض ولن يوقفنا بل سيزيدنا عزة وكرامة وأضاف ان الشهداء سيكونون الركيزة الاساسية والمنصة التي ننطلق منها للامام لتحرير كل شبر من أجزاء الوطن ، واكد ان القوات المسلحة والأجهزة المساندة لها ستقدم ارتالا من الشهداء من أجل تراب الوطن. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

