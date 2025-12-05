الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 05-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 05-12-2025 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 05-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 05-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-05 12:45PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط ثبات مستوى المقاومة الصلب 93,000$، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليرتكز بتحركاته الأخيرة إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في آخر فرصة للسعر لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا