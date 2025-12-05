بطولة إنكلترا: أوناي إيمري يرى في مواجهة أرسنال "الاختبار الحقيقي"

الرياص - اسماء السيد - لندن : رأى الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا أن مواجهة أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت، ستكون "الاختبار الحقيقي" لطموحات فريقه بعد أن قفز إلى المركز الثالث قبل انطلاق المرحلة 15.

كان فيلا اكتفى بثلاث نقاط فقط وسجل هدفا واحدا في أول خمس مباريات له في الدوري هذا الموسم، لكنه فاز في ثماني من آخر تسع مباريات ليقترب بفارق ست نقاط عن أرسنال.

ويبدو أرسنال متفوقا على منافسيه، ويعتقد إيمري أن فريقه السابق هو المرشح الأبرز لإنهاء انتظاره الذي دام عقدين للتتويج بلقب الدوري.

قال الجمعة "لدينا فرصة كبيرة جدا غدا للعب ضد أرسنال، أفضل فريق حتى الآن، وبالطبع أعتقد أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بهذا اللقب في الدوري الإنكليزي لأنه يقدم أداء رائعا وينافس بشكل مذهل".

وأضاف "بعد تقدمنا، غدا سيكون اختبارا كبيرا جدا. اختبار كبير جماعيا، واختبار كبير فرديا، ولي كمدرب أيضا، وأنا سعيد جدا بهذه الفرصة".

وعلى الرغم من أن المنافسة على لقب الدوري الأول لفيلا منذ عام 1981 تبدو غير مرجحة، فإن الفريق في قلب الصراع من أجل العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما يتصدر جدول الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مناصفة.

وسيمنح الفوز في ملعب فيلا بارك في مباراة السب، فريق إيمري المركز الثاني لبضع ساعات على الأقل، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي، سندرلاند لاحقا في اليوم عينه.

وقال إيمري عن إمكانية المنافسة على اللقب "بالطبع، إذا فزنا يمكن أن نكون أكثر إيجابية في المباريات المقبلة".