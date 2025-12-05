رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر الشاطئ بأبوظبي، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وعبَّر معالي مسرور بارزاني عن خالص تهانيه إلى صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، فيما شكره سموه على مشاعره الطيبة تجاه الإمارات، متمنياً للعراق دوام الاستقرار والنماء.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع معالي مسرور بارزاني، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق عامة، وإقليم كردستان خاصة، وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها، بما يخدم التنمية المشتركة للجانبين، ويعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع دولها وشعوبها.