تكنولوجيا: الكشف عن ألعاب PlayStation Plus المجانية لشهر يناير 2026 رسميًا

كشفت Sony رسميًا عن قائمة ألعاب PS Plus المجانية لشهر يناير 2026، لتمنح اللاعبين بداية جديدة مع أولى ألعاب العام. وتبدأ الإتاحة في السادس من يناير لمشتركي PlayStation Plus بفئاته Essential و Extra و Deluxe.

في وقت سابق من اليوم، ظهر تسريب لأحد عناوين هذا الشهر، والآن تبيّن أنه كان صحيحًا. إذ ينضم Need For Speed Unbound إلى قائمة ألعاب يناير المجانية.

ويُعد هذا العنوان أحدث إصدار رئيسي في سلسلة Need For Speed المستمرة منذ سنوات طويلة، وقد صدر في 2022.

ورغم إدراجه سابقًا في مكتبة ألعاب PS Plus لفئتي Extra و Deluxe، مما سمح لعدد كبير من المشتركين بتجربته، إلا أن وجوده هذه المرة ضمن الألعاب المجانية يجعل الفرصة متاحة لمن لم يلعبه بعد.

وبالإضافة إليه، تنضم لعبة Core Keeper إلى lineup الشهر. وتقدّم هذه اللعبة تجربة مغامرات بتصميم sandbox داخل عالم يعتمد على التعدين والاستكشاف، ويمكن لعبها فرديًا أو ضمن فريق يصل لثمانية لاعبين عبر الإنترنت.

وتدور أحداثها داخل كهوف ضخمة مليئة بالأسرار والمخلوقات والآثار الغامضة التي تنتظر من يكتشفها خطوة بخطوة.

أما اللعبة الثالثة فهي Disney Epic Mickey: Rebrushed، وهي نسخة مُعاد تطويرها بالكامل من اللعبة الأصلية Epic Mickey.

وتعيد اللعبة تقديم المغامرة في شكل منصات ثلاثية الأبعاد مليئة بالألوان، مع مراحل تعتمد على الاستكشاف وحل الألغاز، وتجميع العناصر مثل شارات Disney، بالإضافة إلى ظهور شخصيات كلاسيكية أبرزها Oswald The Lucky Rabbit.

وقبل حلول الألعاب الجديدة رسميًا، ما يزال لدى اللاعبين فرصة للحصول على ألعاب ديسمبر 2025 المجانية، والتي تتضمن LEGO Horizon Adventures و Killing Floor 3 و The Outlast Trials و Synduality Echo Of Ada و Neon White. وتستمر هذه الألعاب في التوفر حتى الخامس من يناير، قبل أن تُستبدل بقائمة يناير الجديدة.

