4500 رحلة بين المدن خلال عُطلة رأس السنة في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تنفّذ هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، خطة تشغيلية شاملة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، بهدف ضمان استمرارية وكفاءة خدمات النقل العام، ورفع جاهزية منظومة النقل لمواكبة الإقبال المتوقع على خطوط النقل بين المدن، وذلك بتنفيذ 4500 رحلة بين المدن خلال فترة العُطلة الممتدة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026 ولمدة خمسة أيام، ضمن استراتيجية تشغيلية مدروسة تراعي أوقات الذروة وتحقق انسيابية الحركة وسهولة تنقل الركاب، حرصاً على تقديم خدمات آمنة ومنتظمة تلبّي احتياجات الجمهور والزوار.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز جودة الحياة في إمارة الشارقة، ودعم الحركة السياحية والاقتصادية خلال فترات المواسم والعُطل.

وقال المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة: اعتمدت الهيئة خطة تشغيلية خاصة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، ترتكز على تعزيز الجاهزية التشغيلية لخطوط النقل، وتوفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، موضحاً أنه جرى إعدادها لتغطية فترة العطلة كاملة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026، وتشمل تخصيص 120 حافلة للعمل على خطوط النقل بين المدن، مع توقُّع تنفيذ 4500 رحلة على مختلف هذه الخطوط، بما يُسهم في تلبية احتياجات التنقل المتزايدة خلال هذه الفترة.

وأكد أن الهيئة عملت على تقليل التقاطر الزمني لجميع خطوط النقل بين المدن ليصل إلى 5 دقائق خلال أوقات الذروة، مقارنة بـ 45 دقيقة في الأيام العادية، وذلك بهدف تقليل زمن انتظار الركاب، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة التنقل، خاصة خلال الفترات التي تشهد كثافة عالية من المستخدمين، مشيراً إلى تعزيز عدد الموظفين المناوبين خلال عطلة رأس السنة لتنظيم حركة الركاب داخل محطة الجبيل والمحطات الأخرى، وتقديم الدعم والإرشاد للمستخدمين.

وأكد رئيس الهيئة أن ساعات التشغيل في محطة الجبيل خلال عطلة رأس السنة ستبدأ من الساعة 3:45 فجراً وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل لجميع الخطوط، في خطوة تعكس حرص الهيئة على توفير الخدمة على مدار اليوم، وبما يتناسب مع احتياجات الجمهور خلال هذه المناسبة، ويعزّز من مرونة التنقل بين مدن الإمارة وخارجها.

وأوضح المهندس العثمني أن خطة تشغيل النقل بين المدن خلال عطلة رأس السنة الميلادية، بُنيت على تحليل دقيق لحركة التنقل المتوقعة، مع التركيز على ضمان الانسيابية وتخفيف الضغط على الخطوط الأكثر استخدام.

وأشار إلى أن الخطة تراعي مرونة التشغيل وإمكانية التكيف مع المتغيرات الميدانية، وذلك باعتماد آليات متابعة مستمرة لأداء الخطوط، بما يسمح بإجراء التعديلات اللازمة بشكل فوري.

وبيّن المهندس العثمني أن الهيئة عزّزت الجاهزية الميدانية، من خلال تكثيف التواجد الإشرافي في المحطات الرئيسية، وعلى رأسها محطة الجبيل.

جداول محددة

بالحديث عن خطة إدارة الامتياز وتراخيص أنشطة المواصلات، أكد عبدالعزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، مواصلة تقديم خدمات المواصلات العامة خلال العطلة وفق جداول محددة، بما يضمن استقرار الخدمة ووضوح مواعيدها لمستخدمي شبكة النقل العام داخل الإمارة.

وأوضح أن تشغيل الشبكة وفق الجداول المعتمدة، يهدف إلى الحفاظ على انتظام الحركة اليومية، وتسهيل تنقّل السكان والزوار، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة في جميع خطوط المواصلات العامة.

وأشار إلى أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار احتمالية زيادة الطلب على بعض الخطوط خلال عطلة رأس السنة، باعتماد خطط تشغيلية مرنة.